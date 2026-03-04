Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon Başkanı Muş'un söz vermesi üzerine teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy konuştu. Kanun teklifinde vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, indirim ve istisnaların sınırlandırılması gibi düzenlemelerin yer aldığını belirten Altınsoy, "Teklifimizle genel bütçe geliri olarak tahsil edilmek üzere kripto varlık işlem vergisi ihdas edilmekte olup kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin vergiye tabi tutulması öngörülmektedir. Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılmaktadır" diye konuştu.

Düzenlemeyle kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinin sağlandığını vurgulayan Altınsoy, "Ayrıca, kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı kapsamına alınması ve ticari işletmeye dair kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılması yönünde ihtiyaç duyulan ibare değişikliği yapılmaktadır. Başka bir maddemizle, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş platformlar bünyesinde elde edilen kripto varlıkların alım satım kazançları ile kira, faiz ve benzeri diğer kripto varlık gelirlerinin nihai olarak tevkif yoluyla vergilendirilmesine, SPK'ce yetkilendirilmiş platformlar dışında gerçekleşen işlemlerden elde edilen kripto varlık gelirlerinin ise beyan yoluyla vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyette bulunan hastane ve benzeri sağlık kurumlarının kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması suretiyle diğer mükelleflerle arasındaki vergi adaleti tesis edilmektedir" dedi.

Öte yandan, teklifi protesto için komisyona salonuna davulla gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kamuoyunun asıl beklentisinin emekli bayram ikramiyesinin artırılması olduğunu söyledi.

Komisyonda teklif üzerine görüşmeler devam ediyor. - ANKARA

