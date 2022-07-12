Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk... Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi. - COLOMBO İhlas Haber Ajansı / Politika Sri Lanka Politika Haberler

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