ESRA NUR PERVAN

Eğitim-Sen Trabzon Şube Sözcüsü Muhammet İkinci, "Adeta ama adeta bir soykırım uygulaması hayata geçiriliyor. Yapılanın etnik temizlikten başka bir şey olmadığını biliyoruz. Yapılanın bir halkın yaşam hakkına tecavüz olduğunu görüyoruz" dedi.

Eğitim-Sen Trabzon Şubesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşün ardından Trabzon Atatürk Alanı'nda yapılan açıklamayı topluluk adına konuşmayı Eğitim-Sen Trabzon Şube Sözcüsü Muhammet İkinci yaptı.

"YAPILANIN BİR HALKIN YAŞAM HAKKINA TECAVÜZ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Muhammet İkinci şunları söyledi:

"Bugün bir kez daha insanlık vicdanı kanıyor, bir kez daha emperyalistler Ortadoğu'yu kana buluyorlar. Biz Ortadoğu'ya baktığımız da biz dünyanın herhangi bir yerinde bir kara parçasına baktığımızda orada milliyeti ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun insan görüyoruz. Onlar dünyanın her yerine baktıklarında para görüyorlar, petrol görüyorlar ve doğal gaz görüyorlar. Biz bu harabe saltanatına, bu emperyalist düzene bu barbarlığa bir kez daha Trabzon meydanından itiraz ediyoruz dostlar. Günlerdir dünyanın gözü önünde bir avuç Filistin halkına, bir avuç çocuğa, kadına, yaşlıya eziyet ediliyor. Adeta ama adeta bir soykırım uygulaması hayata geçiriliyor. Yapılanın etnik temizlikten başka bir şey olmadığını biliyoruz. Yapılanın bir halkın yaşam hakkına tecavüz olduğunu görüyoruz. Filistin halkının topraksızlaştırmak yurtlarının alıkonulmasının gerçekleştirilmesi olduğunu biliyoruz. O yüzden bir kez daha haykırıyoruz İsrail Filistin'den çekil diyoruz. İsrail, Filistin'den defol diyoruz.

"VAHŞET KARŞISINDA ULUSLARARASI HUKUK DİYENLER, KULAĞININ ÜSTÜNE YATIYOR"

Birileri Ortadoğu'daki bu sorunu bir Filistin sorunu olarak tanımlıyor, Ortadoğu'da bir Filistin sorunu yok; barbarlığı arkasına almış, dünyanın egemenlerini arkasına almış, emperyalistlerin taşeronluğunu yapan İsrail sorunu var. Emperyalistler tarafından desteklenen siyonistlik ve faşizm var. Biz bu faşizme itiraz ediyoruz. Günlerdir uygulanan vahşet karşısında uluslararası hukuk diyenler, kulağının üstüne yatıyor. Günlerdir Filistin halkının gördüğü eziyet karşısında Birleşmiş Milletler adeta ölüm uykusunda. Uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletlerin artık işlevsiz hale geldiği güçlünün hükümdar olduğu bu dünya düzeni ancak ama ancak dünyanın neresinde olursa olsun emekçi halkların, masumların, birleşik mücadelesi, uluslararası dayanışmasıyla mümkün olacaktır. O yüzden bugün dünyanın neresinde olursa olsun Filistin halkına dayanışma gösteren bütün halkları, bütün vicdanları Trabzon meydanından bir kez daha selamlıyoruz dostlar."