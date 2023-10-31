Eğitim-Bir-Sen Üyeleri İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Etti

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Ofisi önünde gösteri düzenledi.

Memur-Sen Konfederasyona bağlı Eğitim-Bir-Sen tarafından, Filistin İsrail arasında yaşanan olayları kınamak için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan BM Ankara Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Çankaya Oran Yerleşkesi önünde toplanan üyeler, "İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında tepkisiz kalan ve uyuyanları uyandırmak" için zillerle Yıldızkule'deki Birleşmiş Milletler Ankara Ofisi önüne yürüdü.

"Çocuklar güvende değilse hiç kimse güvende değildir"

Burada basın açıklaması yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze'de eğitim döneminin resmi olarak bittiğinin açıklandığını belirterek, "Okul çağındaki çocuklar ya mezarda ölü, ya bombalar altında yaralı. Onun için öğretmenler olarak BM Ankara Ofisi'nin önünden tüm dünyaya haykırıyoruz. Çocuklar güvende değilse hiç kimse güvende değildir" şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli"

Gazze'de yaşananların durdurulması adına tüm dünyaya seslenen Yalçın, "Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli, Gazze'de ateşkes tasarıyı aşmalı, kalıcı barış gelmeli, su, gıda, elektrik, gaz, telefon, internet erişimi sağlanmalı, tıbbi yardım ve temel ihtiyaçların girişi için acil insani koridor açılmalı. Başta Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF olmak üzere BM'ye bağlı tüm kuruluşlar Gazze'deki vahşete karşı görevlerini yapmalı. Katliamın durdurulması için insani, siyasi, diplomatik tüm girişimler seferber edilmeli" ifadelerine yer verdi.

Yalçın konuşmasının sonunda, Gazze'de adalet sağlanana kadar mücadelelerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA