Efkan Ala'dan Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanına yönelik sözlerini kınayarak, siyasette saygılı bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala, " Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği ölçüsüz, yakışıksız ve çirkin sözlerini şiddetle kınıyorum" dedi.

AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği ölçüsüz, yakışıksız ve çirkin sözlerini şiddetle kınıyorum. Siyaset, sorumlulukla yapılmalıdır. Hele bir partinin genel başkanı, ana muhalefetin lideriyseniz; her cümleniz devlet adabına uygun olmalıdır. Siyasette zaman zaman sert tartışmalar olur, eleştiri de olur. Ancak devlet adabı, öfkeye teslim olmadan konuşabilmeyi gerektirir. Devlet geleneğini bilen, milletin değerlerine saygı duyan bir siyasetçinin, kişisel saldırılara varan ifadelerden uzak durması gerekir. Özgür Özel'in diline yansıyan öfke, muhalefet etme tarzı olamaz; daha ziyade siyaseti kişiselleştirdiğinin göstergesidir. Kendisine, hakaretle değil; vizyonla, projeyle ve sağduyuyla konuşmasını ve bu tür çirkin eylemlerini derhal sonlandırmasını tavsiye ediyorum. Bu kritik dönemde Türkiye'nin ihtiyacı, kavgadan beslenen siyasetçiler değil; ortak aklı büyüten, milleti birleştiren liderlerdir. Unutulmamalıdır ki; bu millet, kimin gerçekten kendisi için konuştuğunu çok iyi bilir" dedi. - ANKARA

