Efkan Ala'dan İsrail'in Batı Şeria İlhakına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dönük girişimleri, uluslararası hukukun açık ihlali ve uluslararası toplumun bugüne dek tesis etmeye çalıştığı barış mimarisine yönelik açık bir meydan okumadır. Bu adım, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakla kalmayıp, işgalin kalıcılaştırılmasını hedeflemektedir.

Gazze'de kırılgan bir ateşkesin ve diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif hamleler, bölgesel barış perspektifini doğrudan sabote etmektedir. Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki her türlü fiili girişim, Filistin halkının meşru haklarını gasp etmekle kalmaz; uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin zorla değiştirilemeyeceği ve işgalin kalıcı kazanıma dönüştürülemeyeceği ilkelerini de yok sayar.

1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria topraklarının Filistin halkına ait olduğu, sayısız uluslararası belgeyle kayıt altına alınmış tarihsel ve hukuksal bir gerçektir. İsrail'in bu statüyü değiştirme yönündeki her türlü fiili dayatması, uluslararası hukuka göre yok hükmündedir. Bu nedenle, Batı Şeria'da inşa edilen yerleşimler, genişletilen askeri kontrol alanları ve zorla gerçekleştirilen mülkiyet devralmaları, uluslararası hukuka muhalif uygulamalardır. Türkiye, Filistin halkının tarihsel ve hukuki temellere dayanan haklarını kararlılıkla savunmayı sürdürecektir. Bölgedeki adil ve kalıcı barışın ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi ve siyasi bütünlüğü sağlanmış, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacağı inancı, Türkiye'nin dış politikasının temel ilkesidir. Uluslararası toplum, bu hukuksuz girişim karşısında sessiz kalmamalı; işgalin normalleştirilmesi yönündeki her türlü girişimi reddederek, Filistin halkının onurlu bir geleceğe sahip olma hakkını somut adımlarla desteklemelidir. Sessizlik hem işgali hem de adaletsizliği meşrulaştırır" dedi. - ANKARA