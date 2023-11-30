Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sel mağduru vatandaşlarla buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle zarar gören Kızılcaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi ve belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yoğun yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kızılcaköy Mahallesi'nde selin etkilerini silmek için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile kapanan yolları açtı ve sel sularının tahliye edilmesini sağladı. Başkan Atay da ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyip sel mağduru vatandaşlarla buluştu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerin sahada hızla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Mehmet Fatih Atay, hayatın kısa sürede normale dönmesi için Efeler Belediyesi olarak sel mağduru tüm vatandaşların yanlarında olduklarını vurguladı. - AYDIN