Efeler Belediye Başkanı Kadın Vatandaşlarla Kahvaltıda Buluştu

- Başkan Atay, Doğa Otel'de özel konuklarıyla buluştu

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediyenin hizmete açtığı Doğa Otel ve Restoran'da düzenlenen kahvaltıda kadın vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Atay'ın ilçede doğa turizmini canlandırmak için hizmete açtığı ve kısa sürede Efeler halkının dinlenmek için tercih ettiği adres haline gelen Doğa Otel ve Restoran, 2 gün boyunca özel konuklarını ağırladı. Umurlu, Mesudiye ve Köprülü-Veysipaşa mahallelerinin kadın sakinleriyle Doğa Otel ve Restoran'da bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Atay, konuklarıyla kahvaltıda buluştu, taleplerini dinledi, yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Konuklarına Doğa Otel ve Restoran'ı tanıtan Başkan Atay, "Sizinle bu güzel doğada sohbet edip isteklerinizi, fikirlerinizi dinlemek için bir araya geldik. Buradaki ilk özel konuklarımız siz oldunuz. Projelerimizde kadın vurgusunu sık sık yapıyoruz. Sizlere çok önem veriyoruz. Hep söylediğimiz gibi eğer kadın mutlu olursa, aile, mahalle, kent, ülke kısaca bütün toplum mutlu olur. Mutluluğu çoğaltmak gerekiyor ve bunun için de yaptığımız hizmetlerde çocukları, gençleri, siz kadınları önceliyoruz. Sizin için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Özellikle tiny house'ları çok beğendiklerini söyleyen kadınlar ise, Başkan Atay'a "Otelin yeri çok güzel. Yeşillikler içinde şık ve zarif bir bahçesi var. Odalar çok güzel ve tiny house'lar çok hoş olmuş. Efeler'e böyle farklı ve güzel bir yer kazandırdığınız için teşekkür ederiz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi. Çekilen toplu fotoğrafların ardından keyifli buluşma sona erdi.