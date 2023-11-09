Efeler Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Atatürk'ün öğreti ve ilkelerini yaşatmanın her birimizin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Atay, Atatürk'ü anmanın sadece bir görev değil, aynı zamanda onun mirasına sahip çıkmanın ve bu mirası yaşatmanın bir sorumluluğu olduğuna inandığını belirtti.

Atatürk'ün öğreti ve ilkelerini yaşatmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ; "Atatürk'ü anmak, onun mirasına sahip çıkmaktır" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Atatürk'ün öğreti ve ilkelerini yaşatmanın her birimizin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Atay mesajında "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde büyük bir minnet, saygı, sevgi ve sonsuz bir hasretle anıyorum. Atatürk, yüce Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesini yönlendiren, çağdaşlaşma ve ilerleme vizyonuyla ülkemize yön veren büyük bir liderdir. O'nun fikirleri, aydınlık bir gelecek inşa edebilmek için bize rehberlik etmeye devam ediyor. İşte tam da bu nedenle, Atatürk'ü anmanın sadece bir görev değil, aynı zamanda onun mirasına sahip çıkmanın ve bu mirası yaşatmanın bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, ışığıyla yolumuzu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın ötesinde, onun öğretilerini ve ilkelerini yaşatmak ve yaktığı Cumhuriyet ateşini gelecek nesillere aktarmak için her birimize düşen büyük sorumluluğu da hatırlamalıyız. O'nun önderliğindeki Türk milleti, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancıyla büyük zaferlere imza atmıştır. Bizler de bu değerleri sürdürmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle demokrasinin önemini vurgulayan Atatürk'ün bu ilkesini göz önünde bulundurarak, birlik ve beraberlik içinde, demokratik değerlere sahip çıkmalı ve ülkemizi daha da ileriye taşımalıyız. O'nun gösterdiği yolda yürüyerek, fikirlerinden aldığımız ilhamla, Efeler'imizden başlayarak Türkiye'yi daha aydınlık, daha güçlü ve daha refah bir ülke haline getireceğimize olan inançla, Atatürk'ün bize bıraktığı eseri yaşatmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ulu Önder, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde bir kez daha şükranla anıyor, aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN