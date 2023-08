Edirne Valiliği'ne atanan Yunus Sezer göreve başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile AFAD Başkanlığı'ndan Edirne Valiliği'ne atanan Yunus Sezer, kente gelerek görevine başladı.Sezer, Buradan ayrıldığımızda geride hoş bir seda bırakarak ayrılmayı istiyoruz. Dolayısıyla bu dönemi çok hızlı, bereketli bir şekilde değerlendireceğiz dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile AFAD Başkanlığından Edirne Valiliği'ne atanan Yunus Sezer, görevine başladı. Valiliği bahçesinde düzeanlenen törende Sezer'i, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri karşıladı.

'EDİRNE HER İNSANIN GÖNLÜNDE OLAN BİR ŞEHİR'

Vali Sezer, Edirne'nin kadim bir şehir olduğunu ve kente yakışır hizmetlerde bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Sezer, Malumunuz Edirne kadim bir şehir, binlerce yıllık tarihe sahip ve Osmanlı'ya yaklaşık 1 asır boyunca da başkentlik yapmış bir şehir. Çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu bir şehir. Hepimizin, her Türk vatandaşının Balkanlar'daki gönül coğrafyamızdaki her insanımızın gönlünde ayrı bir yeri olan bir şehrimiz. Burayı anlatmaya kelimeler yetmez. Tarih ve kültür merkezi, kültür başkenti dediğimiz her noktasında Türk milletinin kendisini bulabileceği, manevi huzur bulabileceği bir şehir. Şehrin ortasında da Mimar Sinan'ın koyduğu imza, asırlardır devam ediyor. Bundan sonra da bu topraklar üzerinde ebediyen yaşayacak Selimiye Cami, bir imza şeklinde Osmanlı'nın bu topraklara attığı en önemli imzalardan bir tanesi dedi.

'ŞEHRİN POTANSİYELİNİ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ'

Edirne'nin çok büyük potansiyeli olduğunu dile getiren Sezer, Edirne, İstanbul'un hemen yanı başında, bunun hem avantajı hem de dezavantajı var. Elbette ki biz avantajları kullanarak, buradaki tarımla, sanayiyle, kültürle, turizmle ilgili olan bütün alanlarda ilimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirip ön plana çıkartacak projeleri ve politikaları hep beraber uygulayacağız. Çalışma olarak da bütün kurumlarımızla istişare halinde olacağız ve onların, vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşleriyle beraber sorunları masaya yatırıp, onların çözüm noktasında politikalar belirleyeceğiz ve o politikaları da sizlerle takip edeceksiniz, teker teker uygulayacağız diye konuştu.

'BU DÖNEMİ BEREKETLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Edirne'de kültür, turizm ve tarımın yanında sanayide de önemli adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Vali Sezer, Şehrimiz özellikle kültür ve turizm noktasında ve tarım noktasında ön plana çıkıyor ama sanayisinde de şehrin dokusunu bozmayacak şekilde önemli adımların atılması için hep beraber belli politikaları harekete geçirmek noktasında yoğun bir çalışma ortaya koyacağız. Zaman geçiyor, makamlar kalıcı değil, sürekli değişen makamlar. Buradan ayrıldığımızda da geride hoş bir seda bırakarak ayrılmayı istiyoruz. Dolayısıyla bu dönemi çok hızlı, bereketli bir şekilde değerlendireceğiz inşallah şeklinde konuştu.(DHA)