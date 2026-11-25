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Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliği'ne Ahmet Karakaya atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Edirne Valisi Yunus Sezer'in görev yeri değişti. Sezer, Batman Valiliği görevine atanırken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Edirne'nin yeni valisi oldu. Vali Karakaya'nın Edirne'deki görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı