Edirne Belediye Başkanı: 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam edebilecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edebileceğini açıkladı. Gürkan, bu hizmetin finansmanının Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Edirne Belediyesi ve toplu taşıma firması tarafından karşılandığını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların gönül rahatlığıyla yine toplu taşıma araçlarına ücretsiz kullanmaya devam edebileceğini söyledi. Gürkan, "65 yaş üstü vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; sizin binişlerinizin yüzde 15'ini Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılıyor. Yüzde 60'ını da Edirne Belediyesi karşılıyor. Yüzde 25'ini de toplu taşıma firması karşılıyor" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Tarihi Edirne Belediye Binasında Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, Edirne Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Göksel Çakman ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gürkan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım ücretsiz biniş haklarına sınırlama getirmeyeceklerini ifade etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ABONMAN TALEPLERİ VAR"

Recep Gürkan, şunları söyledi:

"Edirne'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yine toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edebilirler. Tabi abartmasalar iyi olur bazen günde 18 kere binen vatandaşlarımıza da rastlıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; sizin binişlerinizin yüzde 15'ini Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılıyor. Yüzde 60'ını da Edirne Belediyesi karşılıyor. Yüzde 25'ini de toplu taşıma firması karşılıyor. Öğrencilerimizin abonman talepleri var ısrarlı bir biçimde, haklılar. Okulun açık olduğu 20 günde 40 abonmanın, şu anda öğrenci binişi 11 lira 90 kuruş bizde. 10 liradan olması için 40 binişin abonman çerçevesine alınması için çalışma yürütüyoruz. Elimizden gelen bütün imkanların öğrencilerimiz için de kullanacağız."

"TEPKİLER DE YÜKSELİYOR"

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, toplu taşımada belediye desteğinin devlet desteğinden fazla olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Biz ETUS olarak bugüne kadar hep taşıdık, taşımaya devam edeceğiz. şu anda Türkiye'de 12 ilde destek veriliyor. Bir biziz, hem 65 yaş üstü vatandaşlarımız hem esnaf olarak şanslıyız. Şu anda belediyenin verdiği destek yüzde 60'larda. Teşekkür ediyorum ama devletin verdiği yüzde 12-13'lerde. Yüzde 75 destek alıyoruz, devletle beraber. Yüzde 25'de helali hoş olsun taşıdığımız vatandaşlarımıza. Biz bunu devam ettiririz ama diğer illerde Ankara, Isparta, Burdur'da arkadaşlar taşımıyorlar. Tepkiler de yükseliyor."

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin ise, "Artık yerel yönetimlerin bize vereceği destekler olmadığı takdirde biz bu işi yapamayız. Belediye Başkanımız destek oldu eğer olmasaydı Edirne'de ETUS diye bir toplu ulaşım sistemi olmazdı, yürütemezdik" diye konuştu.