EBYÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Basın Açıklaması Yaptı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesinde üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in saldırıları altında olan Filistin'e destek amaçlı bir basın açıklaması yapıldı. Öğrenciler, İsrail'in sivil halkı hedef alan saldırıları durdurması çağrısında bulunurken uluslararası kamuoyunu da desteğe davet etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesinde üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in saldırıları altında olan Filistin'e destek amaçlı bir basın açıklaması yapıldı.

Cuma namazı çıkışında, EBYÜ Camisi önünde gerçekleştirilen açıklamada İsrail'in sivil halkı hedef alan saldırıları durdurması çağrısında bulunan öğrenciler, Filistin halkına yanınızdayız mesajını verirken uluslararası kamuoyunu da desteğe davet etti.

Öğrencilerin açıklamalarıyla başlayıp, Filistin'e destek mesajlarıyla devam eden gösteriyi Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, ve Genel Sekter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel takip etti. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN