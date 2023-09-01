Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den Adli Yıl Mesajı

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, hukuk devletinin teminatı olan bağımsız ve tarafsız yargının temsilcilerini tebrik eden Başsavcı, yeni adli yılın hayırlar getirmesini temenni etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre yeni adli yılın açılışı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başsavcı Yasin emre mesajında "Adaletin tecellisi için vatandaşımıza en etkin, verimli ve daha da önemlisi adil şekilde ulaşması için ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan hukuk devletinin teminatı, bağımsız ve tarafsız yargının fedakar temsilcileri Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın, yargının kurucu unsurlarından Avukatlarımızın yeni Adli Yılını tebrik ediyor, 2023-2024 adli yılın tüm yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE