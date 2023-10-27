Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, basın temsilcileriyle kahvaltıda buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 23 Nisan Parkı içerisinde yer alan kahvaltı evinde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Özlü, buranın çocuk parkı olarak restore edildiğini ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir mekan olduğunu belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehre kazandırılan önemli yatırımlardan biri olan 23 Nisan Parkı içerisine oluşturulan kahvaltı evinde yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yerel ve ulusal basın temsilcilerini 7 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulu, şehir merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri olma özelliğini taşıyan ve çocuklu ailelerin aynı zaman diliminde keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan 'Kahvaltı Evi'nde misafir etti.

Düzenlenen kahvaltı organizasyonunun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Burası platoydu. Burasını çocuk parkı yapmak kararı buradan doğdu. Yani ihtiyaçtan doğdu. Çocuk parkına gelen aileler, çocukları oynarken dinlenebilecekleri bir yer olan burayı restore ettik. Bakır bir sini içinde kahvaltı olacak. İç kısımda gayet güzel oldu. Sizler geleceksiniz burayı paylaşacaksınız. İnsanlarda buraya gelecekler ve güzel zamanlar geçirecekler. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyon, Başkan Özlü'nün basın mensupları ile kahvaltı evinin iç kısımlarını gezmesi ve karşılıklı sohbet ile sona erdi. - DÜZCE