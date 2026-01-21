Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse'den Bayrağa Saldırıya Tepki

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki göstererek, "Bayrağımızı hedef alanlar bilmelidir ki, bu topraklarda ay yıldızlı bayrak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Devletimizin güvenlik güçlerine olan inancımız tamdır" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Bu alçak saldırı sadece bayrağımıza değil, milletimizin birliğine ve devletimizin egemenliğine yapılmıştır" diyen Köse, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Türk bayrağının milletin bağımsızlığının ve şehitlerin emaneti olduğunu belirten Köse, "Ay yıldızlı bayrağımıza uzanan her el, bu milletin tamamını karşısında bulur. Nusaybin'de yaşanan bu provokatif eylem, toplumsal huzuru bozmayı ve devletimizin gücünü test etmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı. Köse, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin bu tür saldırılarla asla zedelenemeyeceğini belirterek, "Bayrağımızı hedef alanlar bilmelidir ki, bu topraklarda ay yıldızlı bayrak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Devletimizin güvenlik güçlerine olan inancımız tamdır" dedi.

Köse, sağduyu çağrısında bulunarak, vatandaşların provokasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi. - MANİSA