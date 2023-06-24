Tüm dünya diken üstünde! Rusya'da başkaldıran Wagner askerleri nükleer silahlara erişebiliyor

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rusya arasında ipler koptu. Rus ordusunun kamplarını vurduğunu belirten Wagner'in lideri Prigojin, darbe imasında bulundu. Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Emekli Kurmak Albay Eray Güçlüer, Wagner'in nükleer silahlara erişme ve kullanma kabiliyeti olduğunu söyleyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlaması ve karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından ülkede kaos ortamı oluştu. CNN Türk canlı yayınında olayın ciddiyetini anlatan Emekli Kurmak Albay Eray Güçlüer, Wagner askerlerinin sıradan birileri olmadığını ve üst düzey askeri bilgilere sahip olduğunu belirterek olayın daha da büyüyebileceğini söyledi.

İNTİKAM SÖZLERİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

"ADAMLARIMIZI YOK EDENLER CEZALANDIRILACAK"

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MESELENİN BU GECE HALLOLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

CNN Türk canlı yayınında olayı değerlendiren Emekli Kurmak Albay Eray Güçlüer, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Güçlüer, "Rusya bu süreci başarıyla yürütemedi. Ukrayna savaşında özellikle hissettik. Wagner, 9 ayrı ülkede faaliyet gösteriyor. İşin sosyolojisine baktığınız da meselenin bu gece hemen hallolabileceğini düşünmüyorum. Wagner'in karşı atakları ne olacak? Sıradan savaşçılar değil. Rusya kısa sürede halledemeyebilir. Rusya şu an kendi içinde büyüttüğü canavarla mücadele ediyor." dedi.

"BUNLAR SIRADAN İNSANLAR DEĞİLLER"

Güçlüer sözlerini şöyle sürdürdü: "Wagner'in nükleer silahlara erişebilme ve kullanabilme kabileyetleri var. Bunlar uçak, helikopter, tankları kullanabiliyorlar. Bunlar sıradan insanlar değiller. Emekli Rus askerleri. İşin yüzü yavaş yavaş ortaya çıkacak. İnşallah daha büyük tehlikeler yaşanmaz."