Haberler

ABD'ye ait Gerald R. Ford uçak gemisi İsrail kıyılarına ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına vardığı bildirildi. Gelişme, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve askeri çatışma endişeleri devam ederken, Washington'un Orta Doğu'daki askeri yığınağının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail basını, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını duyurdu.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve askeri çatışma endişeleri sürerken, ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail televizyonu Kanal 12, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını duyurdu. Haberde, ABD'ye ait 20 yakıt ikmal uçağının geçtiğimiz Perşembe günü İsrail'e vardığı hatırlatılarak, bu gelişmelerin Washington yönetiminin İran'a saldırı ihtimaline karşı Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olduğu belirtildi. ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı

Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu