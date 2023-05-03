Dünya genelinde Türk bayrağı dalgalanıyor

'DÜNYANIN HER YERİNDE BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 300 yataklı yeni devlet hastanesinin temel atma törenine katıldı. Törende Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal'ın yanı sıra vatandaşlar da yer aldı. Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık bütün dünyada itibarlı ve sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirterek, "Artık sözü geçen bir ülkeyiz ve tüm dünya Türkiye'ye bakıyor, barış için çalışan bir ülkeyiz. Dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanıyor. Her yerde barış için varız. İşte Ukrayna savaşı konusunda Türkiye'den başka Cumhurbaşkanımızdan başka herhangi bir adım atabilen var mı?" dedi.

Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı da turizm destinasyonu olan Manavgat'ın hastane ihtiyacının temeli atılan 300 yataklı hastaneyle karşılanacağını belirterek, hastanenin 500 günde teslim edileceğini söyledi. Konuşmaların ardından hastanenin temeli atıldı.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),