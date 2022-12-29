İki isim arasında söz düellosu sürüyor! İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya jet yanıt: Yapman gereken belli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi." iddiasıyla başlayan söz düellosunda son açıklama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Soylu'nun, "Defalarca beni aradığı Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut." sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan tartışma gittikçe alevleniyor. İki tarafta birbirine yönelik paylaşımlarına devam ediyor.

"CENAB-I HAKKIN KAYITLARINDA MEVCUT"

"Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi" diyen Süleyman Soylu'ya, "İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" şeklinde yanıt veren İmamoğlu'na bakandan cevap gecikmedi.

Twitter hesabından uzun bir açıklama yapan Bakan Soylu, İmamoğlu'nun telefon aramalarının Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut olduğunu söyledi. Soylu, "Neyin Diyeti Neyin Yalanları" başlıklı açıklamasında, "İmamoğlu basın açıklamamızdaki telefon görüşmesine verdiği cevapta 'Süleyman Soylu'yu aramadım' demiş. Bu da bir yalan. Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" dedi.

"İSTİFANI BEKLİYORUM BAKAN BEY"

Soylu'nun açıklamasından kısa süre sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında Bakan Soylu'yu istifaya davet etti. İmamoğlu, şunları söyledi: "Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!"