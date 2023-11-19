DSP Seyhan İlçe Kongresinde Ramazan Gök Yeni Başkan Seçildi

Adana'da Demokratik Sol Parti (DSP) Seyhan ilçe kongresi yapıldı ve Ramazan Gök yeni başkan seçildi. Gök, seçimde tek listeyle yarışarak DSP Seyhan İlçe Başkanlığına seçildi. Kongrede konuşan Gök, partinin daha ileriye taşınacağını ve Türkiye'nin birinci partisi haline geleceğini belirtti.

Adana'da Demokratik Sol Parti (DSP) Seyhan ilçe kongresi yapılırken, Ramazan Gök yeni başkan seçildi.

DSP Seyhan İlçe Başkanlığının kongresi, Adana DSP İl Başkanlığı Binasında gerçekleşti. Tek listeyle seçime giren Ramazan Gök, DSP Seyhan İlçe Başkanlığına seçildi.

DSP Seyhan İlçe Bakanı Ramazan Gök, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "Rahmetli onursal genel başkanımız Mustafa Bülent Ecevit'in izinden gideceğiz. Bayrağımızı daha ileriye taşıyacağız. Demokratik Sol Parti uykudan uyanmıştır. Ülkemizin temiz bir sol partiye ihtiyacı vardır. Bunu halkımızla beraber yaşatacağız. Partimizi mecliste temsil eden sayın genel başkanımız Mehmet Önder Aksakal konuşmalarıyla milliyetçi demokrat bir başkan olduğunu göstermiştir. Onunla birlik olup partimizi Türkiye'nin birinci partisi haline getireceğiz. Kapımız dürüst olan herkese açıktır" dedi. - ADANA