DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değindi.

Soruşturma nedeniyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'yu kutlayan ve çalışmalarında başarılar dileyen Aksakal, bu çalışmalara en önemli desteği Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiğini belirterek, kendisine teşekkür etti.

Aksakal, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" kurulmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Hafızalarımızda derin izler bırakmış faili meçhul birçok siyasi cinayetin çözülebilmesi, toplumun demokrasiye yönelik inancını ve devlete olan güven duygularını güçlendirecektir." dedi.

Aksakal, işçinin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirerek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "İran devletinin ve halkının kararlı dirayetine" çarptığını aktaran Aksakal, "İşin özü, ABD ve İsrail, başlattıkları bu savaşı kaybetmişlerdir." dedi.

Aksakal, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin." ifadelerini eleştirdi.

Von der Leyen'in açıklamasıyla, "Avrupa kıtası sınırlarını genişletmek adına Türkiye topraklarının Trakya bölgesini hedefine koyduğunu" kaydeden Aksakal, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yunanistan'ı ziyaretindeki açıklamalarının da Von der Leyen'in hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel emperyalizmin ABD öncülüğünde yürüttüğü, Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırlarını yeniden belirleme projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi hayaliyle heveslendiği sonucun hiçbir şartta gerçekleşmeyeceğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye hiçbir zaman komşularının topraklarına yönelik hesapların içinde olmamıştır ancak kendi toprakları üzerinde hesap hatasına düşebileceklere de anlayacakları dilden konuşmasını gayet iyi bilmektedir."

"(Büyükşehir Yasası) Bu yasa derhal eski haline getirilmelidir"

Aksakal, Türkiye'de enflasyonun bir türlü istenen seviyeye getirilemediğini söyledi.

Enflasyonla mücadelede kabul edilen sürenin 1 ila 2 yıl arasında olduğunu aktaran Aksakal, süre uzadıkça halkın mevcut program karşısında ezileceğini, bıkacağını ve güven faktörünün kaybolacağını ifade etti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Yapısal reformlar hayata tam olarak geçirilmeden tek başına yüksek faiz politikasıyla ve dolaylı/dolaysız vergileri artırarak enflasyonla mücadelede kalıcı çözüm bulamazsınız." dedi.

Türkiye'de "verimli üretime" geçilmesi için büyük reformların gerektiğine dikkati çeken Aksakal, bunun başında da "Büyükşehir Yasası"nın eski haline getirilmesinin yer aldığını belirtti.

Emekliler için uygulanan vergi iadesi sistemi yerine yüzde 4-5 oranında ek ödeme sisteminin getirildiğini anımsatan Aksakal, bunu düzenlemenin üzerinden 20 yıl geçtiğini kaydetti.

Aksakal, "KDV oranları arttı, ÖTV oranı yükseldi. Şimdi en azından emeklilere verilen ek ödeme oranını yüzde 10-12 arasına yükseltelim, en azından maaşlara, taban maaş alanlar bazında bile enflasyon artışıyla en az 1200-1500 lira katkı sağlayalım." sözlerini sarf etti.