DP lideri Gültekin Uysal'dan Cumhur İttifakı'yla ilgili garip analiz! Alay konusu olunca sildi

DP lideri Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'yla ilgili garip bir tespitte buldu. Uysal paylaşımında "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, "Allah Allah ciddi misin?" şeklinde yorumlar yaptı. Uysal paylaşımını kısa sürede sildi.

Seçimler için geri sayım devam ederken parti liderleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kendi kitlelerini diri tutmaya çalışıyor. Ancak 6'lı Masa içerisinde yer alan isimlerden biri olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yaptığı son paylaşım kafaları karıştırdı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Paylaşımında Cumhur İttifakı'yla ilgili garip bir analize imza atan Uysal, "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede gündem olan paylaşımın altına "Allah Allah ciddi misin?" şeklinde yorumlar yapıldı. Uysal kısa süre sonra paylaşımını sildi.

O yorumlardan bazıları: