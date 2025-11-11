Haberler

DP'li Altıntaş, Sındırgı Devlet Hastanesi'nin yeniden inşa edilmesini istedi

Güncelleme:
Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki devlet hastanesinin depremde hasar gördüğünü belirterek, devlet hastanesinin yeniden inşa edilerek halkın hizmetine sunulmasını istedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Kasım'ın Türk milletinin yas günü olduğunu söyledi.

Kocaeli'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutulduğunu anımsatan Altıntaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'na teşekkür etti.

Bir milletinin, iyisiyle kötüsüyle, tarihinin tamamıyla var olduğunu belirten Altıntaş, tarihin gerisinde kalan birtakım değerleri bu güne taşıyarak tartışmanın, buradan siyaset çıkarmanın yanlış olduğunu söyledi.

Altıntaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ve kurucularıyla tartışarak varacağımız bir sonuç yoktur. Demokrat Partililer olarak tarih boyunca büyük Atatürk'e, onun eserine ve arkadaşlarına saygılı olduk, hiçbir suretle Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucuları ve kurumlarıyla kavga etmedik. Bu kavgadan hiç kimsenin elde edebileceği bir fayda yoktur."

"Cumhuriyeti ve Atatürk'ü eleştirmek için" bazı kişilerin kullandığı ifadeleri aktaran Altıntaş, Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kurucularıyla alakalı ortaya atılmış asılsız, temelsiz iddialarla elde edilecek bir sonucun olmadığını dile getirdi. Altıntaş, kutuplaşmak yerine Türklük kavramının üzerinde, milli mefkureler üzerinde birleşmeye, ayrışmamaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Altıntaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremleri anımsattı. Sındırgı'da halkın imece usulü yaptırdığı bir devlet hastanesinin olduğunu aktaran Altıntaş, hastanenin depremde zarar gördüğünü söyledi. Hastanede sadece acil vakalara müdahale edildiğini, diğer hastaların Balıkesir'e yönlendirildiğini anlatan Altıntaş, "Bu hastanenin yeniden inşa edilerek Sındırgı halkının hizmetine teslim edilmesi önemli." dedi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
