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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti

Politika Haberleri

Başkan Ataç, seçim çalışmaları için Eskişehir'e gelen Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Uysal, parti çalışmalarından, Başkan Ataç da belediye faaliyetlerinden bahsetti. Ziyaretin ardından Ataç, Uysal ve beraberindeki heyete Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini tanıttı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Başkan Ataç, seçim çalışmaları için Eskişehir'e gelen Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Uysal, parti çalışmalarından, Başkan Ataç da belediye faaliyetlerinden bahsetti.

Ziyaretin ardından Ataç, Uysal ve beraberindeki heyete Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini tanıttı.

Eskişehir Seçim Sonuçları
Kaynak: ANKA / Politika

Gültekin Uysal Demokrat Parti Ahmet Ataç Eskişehir Politika Haberler

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