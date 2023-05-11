DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti

Başkan Ataç, seçim çalışmaları için Eskişehir'e gelen Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Uysal, parti çalışmalarından, Başkan Ataç da belediye faaliyetlerinden bahsetti. Ziyaretin ardından Ataç, Uysal ve beraberindeki heyete Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini tanıttı.