Doğu Perinçek YSK'ya cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yaptı

ANKARA - Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'na gelerek cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YSK'ya gelerek 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu. Perinçek'i YSK başkanı Ahmet Yener karşıladı.

"Bu seçimde Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var"

YSK'ya yaptığı başvuru sonrasında açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, "Büyük Türk milleti, değerli basın mensupları sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepimiz içinde yaşıyoruz, Türkiye'miz büyük zorluklarla mücadele ediyor. Ama biliyoruz büyük bir milletin vatandaşlarıyız ve bu büyük Türk milleti zorluklardan büyük çözümlerle büyük kararlarla çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı için 100 bin toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. Yüksek Seçim Kurulumuza gerekli evrakları teslim ettim. Biz Vatan Partisi olarak ve Doğu Perinçek olarak zorlukların içerisinden geliyoruz. Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Bütün Avrupa'yı Amerika'yı sırtını yere getirerek. Silivri duvarını yıkmışız ABD'nin kumpaslarını yerlere sermişiz. 15-16 Temmuz gecesi Amerika gladyosunun FETÖ'nün darbesine en baştan karşı çıkmışız ve o darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız. Yine görevlere hazırız, zorlukların üstesinden gelen bir hayata, geleneğe sahibiz. O bakımdan Türk milletinin büyük kararına, çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum. 100 bin imza toplayacağız ve cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimde Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var. Aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Zorluklardan korkmuyoruz, zorlukların üzerine gitmeye kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak Türk milleri olarak, kayaları dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde yine büyük mücadeleler, başarılar var bu güvenle bu umutla sizleri tekrar selamlıyorum" diye konuştu.

"Doğu Perinçek ikinci tura kalacak"

Seçimin ikinci tura kalması halinde ne yapacakları sorusuna cevap veren Perinçek, "Seçim ikinci tura kalırsa Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkini turda biz olacağız" ifadelerini kullandı.