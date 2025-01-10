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Doğu Anadolu Milletvekillerinden TBMM Başkanına Ziyaret

Doğu Anadolu Milletvekillerinden TBMM Başkanına Ziyaret
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Doğu Anadolu Bölgesi Milletvekilleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile toplantı yaparak ülke genelinde ve bölgede yapılan çalışmalar ile gelişmeleri değerlendirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Milletvekilleri ülke genelinde ve bölgede yapılan çalışmalar ile kaydedilen gelişmeleri istişare etme fırsatı buldu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "TBMM Başkanımıza, bu anlamlı toplantı için teşekkür ediyor; alınan kararların ve yapılan istişarelerin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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