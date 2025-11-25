Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nda Deniz Eğitimleri Devam Ediyor

Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının ikinci gününde eğitimlere devam edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Pakistan deniz karakol uçağının katılımıyla 'Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri' icra edilirken su üstü unsurları tarafından 'Kara Bombardıman Atışları' ve 'Kapsamlı Seyir Eğitimleri' gerçekleştirildi. TCG Sancaktar'da görevli Türk ve Azerbaycanlı SAT Timleri, senaryo bazlı 'Gemiye Çıkma Eğitimleri' ile birlikte müşterek harekat kabiliyetini sahada pekiştirdi" ifadelerine yer verildi.

Tatbikatın çok uluslu yapısından bahsedilen açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ise müştereken icra edilen 'Hava Savunma Eğitimleri' ile tatbikata üst seviyede katkı sağladı. Ayrıca, Aksaz'a istinaden tatbikata iştirak eden ABD Deniz Piyade Timleri ile müşterek, meskün mahal harekatına yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Böylece tatbikatın çok uluslu yapısı, denizden havaya ve karaya uzanan geniş bir çerçevede bir kez daha güçlendirildi" denildi. - ANKARA