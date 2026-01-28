Haberler

Yeniden Refah Partili Bekin, ABD'nin İran'a karşı olası müdahalesini değerlendirdi
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin İran'a olası müdahalesinin büyük riskler taşıdığını ve bu durumun istikrarsızlığa yol açabileceğini belirtti. Bekin, barışçıl diplomasi ile sorunların çözülebileceğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin İran'a karşı olası bir müdahalesini değerlendirerek, "ABD yönetiminin bir an önce bu maceracı yöntemlerinden vazgeçmesi ve bölgemize yeniden barışın hakim olması en büyük dileğimizdir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik olası müdahalesinin büyük riskler taşıdığını dile getirdi.

Olası bir müdahalenin bölgede kaos ve istikrarsızlığa yol açmasının da kaçınılmaz olacağını kaydeden Bekin, "Şu bir gerçektir ki, karşılıklı anlaşmazlıkların iyi niyet politikalarıyla ve aktif barışçıl diplomasi yoluyla çözüme kavuşması pekala mümkün olabilir. Güç ve şiddet politikalarıyla bir yere varmanın asla mümkün olamayacağını ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Bekin, olası bir savaşın büyük yıkımlara neden olacağını vurgulayarak, "Temenni ediyoruz ki aklıselim hakim olur. ABD yönetiminin bir an önce bu maceracı yöntemlerinden vazgeçmesi ve bölgemize yeniden barışın hakim olması en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
