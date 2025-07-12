Diyarbakır'da tarihi surlara Türk bayrakları asıldı

Diyarbakır'da tarihi surlara Türk bayrakları asıldı
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DİYARBAKIR'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından tarihi surlara Türk bayrakları asıldı.

DİYARBAKIR'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından tarihi surlara Türk bayrakları asıldı. İl Başkanı Ömer İler, "41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır" dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi surların üzerine Türk bayrakları asıldı. Esnaf ve vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtıp il binasına da asan İler, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her sokak, her ev bayrağımızla donatılmalı' çağrısına kulak vererek, Diyarbakır'ımızın surlarına şanlı al bayrağımızı gururla astık. Diyarbakır'ımızın kadim surlarına dalgalandırdığımız bu bayrak; birliğimizin, kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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