Tabeladaki Türkçe kısmı karartan belediyeye kaymakamdan uyarı yazısı

Diyarbakır'da Kocaköy Belediyesi'nin tabelası tartışma yarattı. Belediyenin, tabeladaki Türkçe bölümü karanlıkta bırakıp, Kürtçe'yi ışıklandırdığı görüldü.

KAYMAKAMLIKTAN BELEDİYEYE "TABELAYI DÜZELT" YAZISI

Söz konusu durumu fark eden Kocaköy Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Belediyeye gönderilen Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın imzalı resmi yazıda, Türkiye Cumhuriyeti'nin dilinin Türkçe olduğu, tabelanın acilen düzeltilmesi gerektiği belirtildi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DİLİ TÜRKÇE'DİR"

Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Belediyeniz tabela aydınlatmasında Türkçe ifadelerin (T.C Kocaköy Belediyesi) kapalı, Türkçe harici ifadelerin ise açık olduğu tespit edilmiştir.

"ACZİYET İVEDİLİKLE GİDERİLSİN"

Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. Gerek 2709 sayılı Kanun (Anayasa) gerekse de 1353 sayılı Kanun Türkçe'nin kullanılması hususunda kamu kurumları adına emredici niteliktedir ve aksi bir uygulama mümkün değildir. Aydınlatma veya karartma yoluyla Anayasa ve Kanunların etkisiz hale getirilmesi düşünülemez. Tabelada arıza kaynaklı bir kısmi karartma var ise arızanın giderilmesi yahut kasti bir karatma var ise sorumluların tespit edilebileceği biçimde soruşturma yapılması zaruridir.

Söz konusu tutanakta yer alan ve görsel ile ispatı sağlanmış olan acziyetin, yukarıda anlatıldığı şekilde ivedilikle giderilmesi ve sonucundan Kaymakamlığımıza bilgi verilmesini rica ederim."