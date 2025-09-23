Haberler

Diyarbakır'daki Özel Kreşte Şiddet İddialarına Bakanlıktan İnceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'daki bir özel kreşteki şiddet iddiaları ile ilgili inceleme başlattı. ALO 183 hattına yapılan şikayetler sonrası öğretmenlerin görevden alındığı bildirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Diyarbakır'daki özel kreşte meydana geldiği iddia edilen görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan Diyarbakır'da özel bir kreşte meydana geldiği iddia edilen görüntülere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen şikayetin ardından il müdürlüğümüzce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiştir. Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
