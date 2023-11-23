Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan anneler çocuklarının Öğretmenler Günü'nü kutladı

- Evlat nöbetindeki anne Pkk'nın elinde olan kızının Öğretmenler Günü'nü kutladı

Diyarbakır anneleri için buruk 'Öğretmenler Günü'

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan anneler, bölücü terör örgütü Pkk'nın elinde olan çocuklarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

3 Eylül 2019 yılında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 543 gündür aralıksız devam ediyor.

Kızı Fadime'nin öğretmenlik hayalinin elinden alındığını belirten Hatice Levent, evladına 'teslim ol 'çağrısında bulundu.

Kızının üniversite ikiyi okurken kaçırıldığını aktaran Levent, "Fadime'mi 2014 kaçırdılar. Benim yavrum üniversite ikiyi okurken götürdüler. Kızım öğretmen olacaktı, hayalleri vardı. Kızımın geri dönmesini istiyorum. Fadime'm ne olursun askerimize, polisimize 'teslim ol'. Senin hasretinden hasta oldum. Öğretmenler Günü'nün kutlu ve mutlu olsun. Fadime'm de öğretmen olacaktı. Ama hayallerini aldılar" dedi.

Oğlu Mahmut'un tek hayalinin ağabeyi gibi edebiyat öğretmeni olmak olduğunu dile getiren Bedriye Uslu, evladına dönmesi için çağrıda bulundu. Oğlunun elinde hayallerini çaldıklarını söyleyen Uslu, "Oğlum için her gün bu çadırın yolunu tutuyorum. 2010 yılında nisan ayında oğlum sabah okula gidiyorum diye çıktı geri gelmedi. Oğlumun elinden hayallerini çaldılar. Yarın Öğretmenler Günü, büyük oğlum öğretmendi. Mahmut da hep hayal ediyordu 'bende ağabeyim gibi Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olacağım.' 3 tane işitme engelli kardeşlerime de bakacağım diyordu. Allah, hakkımızı HDP'ye bırakmasın. Oğlum eğer şimdi burada olsaydı oda öğretmen olacaktı, öğrencileri ona Öğretmenler Günü'nde hediyeler verecekti" ifadelerini kullandı.