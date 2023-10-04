Diyarbakır'da aranan 4 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında hapis cezası bulunan ve aranan 4 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında hapis cezası bulunan ve aranan 4 kişi yakalandı.

JASAT ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 'Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 13 yıl, 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., 'Dolandırıcılık ve Bir Kimseye Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., 'Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini Yapma' suçundan hakkında 10 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma veya Tutuklunun Kaçması' suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şüpheliler icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR