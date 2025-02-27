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Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın Mesajı Dev Ekrandan Yayınlandı

Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın Mesajı Dev Ekrandan Yayınlandı
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İstanbul'da DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu Abdullah Öcalan'ın mesajı, Diyarbakır'daki Dağ Kapı Meydanı'nda dev ekrandan takip edildi. Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu.

İstanbul'da DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı, Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi İmralı Adası'nda gerçekleştirdikten sonra İstanbul'da kameralar karşısına geçti.

Heyetin, Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı, Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda kurulan dev ekranda takip edildi.

Vatandaşlar, mesajın okunmasının ardından alandan sessizce ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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