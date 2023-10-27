Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlunu kaybeden bir baba, çocuğuna geri dönmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 515'inci gününde de kararlılıkla sürüyor. Oğlu Mikail'in HDP'liler aracılığıyla İstanbul'da üniversite okurken kandırılarak kaçırıldığını ileri süren Yusuf Erdinç, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunu alamdan hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Erdinç, "Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesinde 2'inci sınıfı okurken HDP'liler kaçırıp Amerika'ya teslim etti. Şuanda Amerika'ya uşaklık yapıyor. Buradan oğluma seslenmek istiyorum, orası senin yerin değildir senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dön gel. Eğer dönmezsen ben buradan 10 yılda olsa seni alamdan hiçbir yere dönmeyeceğim" dedi.