Diyarbakır Anneleri PKK'yı Terör Saldırısı Nedeniyle Lanetledi

Diyarbakır anneleri, dün HDP İl Başkanlığı binası önünde Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetledi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, aralıksız devam ediyor.

Aileler, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle bölücü terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak kınadı.

Aileler adına konuşma yapan Süleyman Aydın, yıllardır milletin kanını döken hain terör örgütü PKK'nın, bir kez daha kirli yüzünü göstermiş olduğunu söyledi.

"Ankara'da TUSAŞ'ta yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" diyen Aydın, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak azimle burada terörle mücadelemize sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terör örgütü PKK bilsin ki, tek bir evladımız örgütte olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Sonuna kadar terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR