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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs'ün işgalden kurtulması için müslümanların birlik, beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kudüs'teki işgalin bir an önce bitmesi için sadece lisani dua yetmiyor fiili duaya da ihtiyaç var. Bunun için de müslümanların birlik, beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, " Kudüs'teki işgalin bir an önce bitmesi için sadece lisani dua yetmiyor fiili duaya da ihtiyaç var. Bunun için de müslümanların birlik, beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Alimleri Vakfı tarafından "Kendi Gök Kubbemiz" başlığıyla Edirne'de düzenlenen "Balkan Alimleri Buluşması"na katıldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Başkan Erbaş, Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethettikten sonra barışın yurdu haline getirdiğini ve bunun 1099 yılına kadar böyle devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1099 tarihinde imha medeniyetinin mensupları, işgalciler, haçlılar Kudüs'ü yeniden barış yurdu olmaktan çıkardılar, zulmün, işgalin, soykırımın, katliamın yapıldığı bir yer haline getirdiler. Müslüman ordularının başında Selahattin Eyyübi ve Müslümanlar Kudüs'ü 1187'de tekrar işgalden kurtardılar, yani 88 sene. Şimdi Kudüs 76 senedir işgal altında. İnşallah 1099'daki işgal nasıl 88 sene sonra bittiyse şimdi de fazla sürmez, öyle dua edelim. Kudüs'teki işgalin bir an önce bitmesi için sadece lisani dua değil fiili duaya da ihtiyaç var. Bunun için de Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım."

"Müslümanların tedbir alması lazım"

Başkan Erbaş, tarih boyunca Müslümanların sayesinde ve onların bulunduğu yerlerde farklı inanç, renk ve kültürlerden insanların hep barış içerisinde yaşadığına dikkati çekerek, "Haçlılar Kurtuba'da sadece bin camiyi imha etmiş bir cami bırakmıştır. İşte 'tek dişi kalmış canavar' diyor ya Mehmet Akif Ersoy Onların kıymetinde Romalılar döneminden itibaren bu imha var, bugün de var, dün de vardı, yarın da olacak. Buna göre Müslümanların tedbir alması lazım" dedi.

"Bugün Batı, ilmi işgal ve imhada kullanıyor"

Günümüzde Batı'nın ilmi sadece insanlığın faydasına değil zararına da kullandığına işaret eden Başkan Erbaş, "Bugün Batı, alimlerimizin bir yerlere kadar getirdiği ilmi almış ama ilmi işgal ve imhada daha çok kullanmış. Çanakkale'de 250 bin şehidimizi neyle şehit ettiler? Japonya'da 2 şehri neyle yerle bir ettiler, binlerce kişiyi öldürdüler? İlimle ürettikleri o bombalarla. Bugün Gazze'de bunu yapıyor, dün Japonya'da, Irak'ta yaptı, başka yerlerde yaptı" diye konuştu.

"Matematiği, fiziği, kimyayı insanları yaşatmak için öğretiyoruz imha etmek için değil"

Başkan Erbaş, ilmin insanlığın ihyası için kullanılması gerektiğini dile getirerek, "İlkokuldan liseye, üniversiteye kadar bütün okullarımızda çocuklarımıza teorik olarak öğrettiğimiz bütün bilimin branşlarının önce amacını öğretmemiz lazım. Matematiği, fiziği, kimyayı insanları yaşatmak, ihya etmek için öğretiyoruz imha etmek için değil" ifadelerini kullandı.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mehmet Nazif Yılmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İslam Alimler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, Balkan ülkelerinin Diyanet İşleri Başkanları ile İslam alimleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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