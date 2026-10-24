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Diyanet'in Şırnak'taki saha buluşmasında din hizmetleri istişare edildi

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Diyanet'in Şırnak'taki saha buluşmasında din hizmetleri istişare edildi
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Diyanet'in 2026 saha buluşmaları kapsamında Şırnak İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi. Din görevlileri, müezzin-kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri tecrübe ve önerilerini paylaştı; din eğitimi ve irşat faaliyetleri ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı saha buluşmaları kapsamında Şırnak'ta düzenlenen programlar, İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı istişare toplantısıyla devam etti.

Şırnak İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Yıldız, Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Akkoca ile il genelinde görev yapan din görevlileri, müezzin-kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Toplantıda, camilerde ve Kur'an kurslarında yürütülen din eğitimi ile irşat faaliyetlerinin mevcut durumu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Şırnak genelinde görev yapan din gönüllüleri, sahadaki tecrübelerini, karşılaştıkları durumları ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik önerilerini protokol üyeleriyle doğrudan paylaşma imkanı buldu.

Karşılıklı görüş alışverişi ve istişarelerle geçen buluşma, bölgedeki din hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik önemli bir zemin oluşturdu. Program, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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