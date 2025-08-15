Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

Diyanet'in Cuma hutbesinde yer alan "kız çocuklarının miras hakkı" vurgusu siyasette tartışma konusu olmaya devam ederken, MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ADALET İÇİN SÖYLENECEK İLK SÖZ..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, adaletin önemine vurgu yaptı. Yıldız mesajında, "Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz. Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir. Adalet için söylenecek ilk söz onun Allahın emri olduğudur. Bu nedenle adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz. Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah'ın selamı üzerinize olsun" ifadelerine yer verdi.

O HUTBEYE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Söz konusu paylaşım, Diyanet hutbesi etrafında devam eden miras hakkı tartışmaları çerçevesinde MHP'den gelen anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi.

İşte Diyanet'in hutbesindeki tartışma yaratan kısım;

"Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır."