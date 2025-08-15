Diyanet'in "Miras hakkı" hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet'in "kız çocuklarının miras hakkı" vurgusu tartışılırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız adaletin Allah'ın emri olduğunu vurgulayan bir paylaşım yaptı. Yıldız paylaşımında "Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz" ifadelerine yer verdi.

Diyanet'in Cuma hutbesinde yer alan "kız çocuklarının miras hakkı" vurgusu siyasette tartışma konusu olmaya devam ederken, MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ADALET İÇİN SÖYLENECEK İLK SÖZ..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, adaletin önemine vurgu yaptı. Yıldız mesajında, "Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz. Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir. Adalet için söylenecek ilk söz onun Allahın emri olduğudur. Bu nedenle adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz. Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah'ın selamı üzerinize olsun" ifadelerine yer verdi.

Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

O HUTBEYE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Söz konusu paylaşım, Diyanet hutbesi etrafında devam eden miras hakkı tartışmaları çerçevesinde MHP'den gelen anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi.

İşte Diyanet'in hutbesindeki tartışma yaratan kısım;

"Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde bir deprem daha
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
CHP'den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam

Bomba iddia: Önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Bütün hizmeti kadınlar yapacak, malı erkekler yiyecek. Hangi adaletmiş bu , Allah bile razı gelmez.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

miras için kanunun Kur an da çok net anlatılıyor. Allah bize buna razı olmayı emrediyor. rica etmiyor kardeş.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıPECER YA:

Evin maiseti erkeğe ait

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Kadına nikahsız dokunmayı yasaklayan dinimize gerici, herkesin kolayca ulaşabildiği bir hale getiren düzene ise modernlik dediler

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıM D:

Diyanet ülke'ye zarar veren kurumlardan biri. Diyanete giden paralar onun bunun cebine giriyor ve cemaat'e gelince asgari ücret ile yaşamak zorunda kalıyor.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Konuşma , konuşma bunları azdıran kudurtan sizlersiniz verdiğiniz destek nelere sebep oluyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

pokokolu puç seni

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.