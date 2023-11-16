DİSK Yürüyüşü Bilecik'e Ulaştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) "Gelirde adalet vergide adalet" sloganıyla Kadıköy'den Ankara'ya başlattığı yürüyüş kapsamında, sendikalılar Bursa'daki yürüyüşün ardından Bilecik'e ulaştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile konfederasyon yöneticileri ve sendikalılar, CHP ve Memleket Partililer tarafından Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi önünde karşılandı.

Kent merkezinde yürüyüş gerçekleştiren DİSK üyeleri, "Hak, hukuk, adalet işçilerle gelecek", "İnadına sendika, inadına DİSK", "Gelirde Adalet, Vergide Adalet", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Yürüyüş sonrası Atatürk Parkı önünde basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, akaryakıt başta olmak üzere gelen zamlar sonrası her şeyin fiyatının arttığını ve alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek, "Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz. Milyonlarca işçinin, emekçinin yoksullaştığı bir süreci yaşıyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, adil bir vergi sistemi için Ankara'ya yürüdüklerini dile getirerek, "Hükümet eğer vergi gelirini arttırmak ve daha çok vergi toplamak istiyorsa artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçsin, kar rekorları kıran şirketlere, bankaların bilançolarına ve kur korumalı mevduatla milyonlar kazananlara baksın. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, adil bir vergi sistemi istiyoruz. İşte bunun için İstanbul'dan Ankara'ya milyonların adalet talebini götürüyoruz." dedi.

DİSK tarafından vergi sistemiyle ilgili hazırlanan kanun teklifiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine seslenen Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Kanun teklifini hepiniz imzalayın ve parlamentodan oy birliğiyle geçirin, milyonlarca işçinin, emekçinin ve emeklinin bu çığlığını duyun ve gerekli adımları atın diyoruz. Asgari ücret açlık sınırının çok çok altında. İşte o nedenle Ankara'ya yürüyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz, ürettiğimiz değerden payımızı, terimizin karşılığını ve hakkımızı istiyor, kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı almak için de hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar bütün iş kollarında çalışan sendikalı ve sendikasız tüm işçilerin, beyaz yakalı ve mavi yakalı bütün emekçilerin taleplerini Ankara'ya götüreceğiz."

DİSK üyelerinin, Bilecik'in ardından Eskişehir'e ardından da Ankara'ya ulaşması bekleniyor.