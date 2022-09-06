Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: 'Çekya'nın ve bazı AB kurumlarının yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye'ye dair yaptıkları açıklamaların bir anlam ve değeri olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye'ye dair yaptıkları açıklamaların bir anlam ve değeri olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye'ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya cevap verdi.

Sözcü Bilgiç, açıklamasında şunları kaydetti: "AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir."

Bilgiç, Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğunun teşvik edilmesi için Türkiye-AB ilişkileri esas alınarak AB dayanışmasının ve baltalayıcı ve dar görüşlü olduğunu söylediği Yunan/Rum vetosunun kötüye kullanımından kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Bilgiç, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğine vurgu yaptı. - ANKARA