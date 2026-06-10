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Dışişleri: Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamlar, Netanyahu'nun kamuoyunu yanıltma çabasıdır

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Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı'na yönelik ithamları reddederek Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtti. Türkiye'nin gerçekleri ifade etmeye devam edeceği vurgulandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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