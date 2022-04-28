Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecine ilişkin üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek

Türkiye- Ermenistan normalleşme sürecinde üçüncü görüşmenin tarihi ve yeri belli oldu. 3 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek olan görüşmede taraflar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika