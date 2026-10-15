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Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin CICA'ya katkı sunmayı sürdüreceğini bildirdi

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de CICA faaliyetlerine etkin katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada Laos'un 29. üye ülke olarak kabul edilmesi ve Azerbaycan'ın dönem başkanlığının 2026-2028 için uzatılması memnuniyetle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Türkiye önümüzdeki dönemde de CICA faaliyetlerine etkin katkı sunmaya devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 7. CICA Zirvesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, "7. CICA Zirvesi'nde Laos'un 29. üye ülke olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor; bu genişlemenin teşkilatın etkinliğini güçlendireceğine inanıyoruz. Zirve'de kabul edilen Bakü Deklerasyonu'yla üye ülkeler, Asya coğrafyasında bölgesel sahiplenme anlayışını temel alan ortak bir işbirliği ruhuyla, barış, refah ve istikrarı koruma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit etmişlerdir. Azerbaycan'ın Dönem Başkanlığı'nın 2026-2028 dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasını, CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşüm sürecinde kurumsal devamlılığın sağlanması açısından memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin CICA faaliyetlerine katkı sunmaya devam edeceği söylenen açıklamada, "Ayrıca CICA Genel Sekreteri olarak sergilediği güçlü ve özverili liderlikle teşkilatın uluslararası etkisinin artırılmasına önemli katkılar sağlamış olan Büyükelçi Kayrat Sarıbay'a şükranlarımızı sunuyor, yeni Genel Sekreter olarak görevlendirilen Büyükelçi Sultan Hacıyev'e başarılar diliyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde de CICA faaliyetlerine etkin katkı sunmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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