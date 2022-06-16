Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Alman sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Alman sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez. "
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Alman sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez. " - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika