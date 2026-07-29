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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "Tükenmiş çözüm modelleri geçmişte kaldı"

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kıbrıs meselesinde tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığını belirterek, çözüme Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde ulaşılabileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kıbrıs meselesinde tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığını belirterek, çözüme Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde ulaşılabileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres'in Kıbrıs Adası'ndaki liderlerle gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Guterres'in göreve geldiği günden bu yana Kıbrıs meselesine yönelik çabalarının takdirle karşılandığını belirten Keçeli, "Ada'daki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığı bu dönemde, Genel Sekreter Guterres'in 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında önemli iş birliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının güvenin inşasına hizmet edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kıbrıs Rum tarafının tutumuna dikkati çeken Keçeli, "Diğer taraftan Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. On yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığına bu vesileyle bir kez daha dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ana vatan ve garantör devlet olarak tutumunu sürdüreceğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne Ada'daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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