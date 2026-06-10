Dışişleri Bakanlığı, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "İsrail'e ahlak dersi verebilecek son kişidir" sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu belirtilerek, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı