Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye Yönelik Tarihi Fırsat Vurgusu
Dışişleri Bakanlığı, Suriye halkı için huzurlu bir yaşam ve dünya ile entegrasyon fırsatı olduğu belirtti ve paydaşların Suriye Yönetimi'nin barışı sağlama çabalarına destek vermesi gerektiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı : "Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi'nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika