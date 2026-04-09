Dışişleri Bakanlığı: "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir"

Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. İsrail, bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltalamakta ve işgal politikalarını daha da derinleştirmektedir. Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı